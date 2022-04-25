Овечкин получил травму верхней части тела в игре с «Торонто». Он ударился плечом о борт

Капитан не доиграл до конца матч чемпионата с «Торонто» (3:4 Б).

На 43-й минуте россиянин получил травму верхней части тела.

Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря «Лифс» Эрика Кельгрена, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.

Нападающий не набрал очков во втором матче подряд.

Всего в 77 играх сезона на его счету 90 (50+40) баллов.

Сегодня за 14:41 (4:00 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «минус 1».