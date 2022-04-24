🤯 «Ростов» обыграл «Спартак» дома – 3:2. Литвинов сравнял счет на 90-й, а Али Соу забил с пенальти на 95-й!

«Спартак» на выезде уступил «Ростову» (2:3) в 26-м туре РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дмитрий Полоз с пенальти забил гол на 75-й минуте и вывел свою команду вперед – 2:1. Руслан Литвинов сравнял счет на 90-й. Самюэль Жиго сбил Александра Сильянова в своей штрафной на 93-й. Али Соу реализовал пенальти и принес хозяевам победу на 95-й.
Главный тренер ростовчан Валерий Карпин в третий раз за четыре последних матча обыграл «Спартак» при одном поражении.
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.30, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 14 Тугарев, 1:1 – 17 Соболев, 2:1 – 75, пенальти Полоз, 2:2 – 90 Литвинов, 3:2 – 90, пенальти Соу.
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Ростов –
Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Калинин (Терентьев, 66), Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 67), Тугарев (Мухин, 85), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67).
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Спартак –
Максименко, Кофрие (Литвинов, 76), Джикия, Жиго, Чернов (Рассказов, 59), Классен (Николсон, 76), Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов, Бакаев (Денисов, 90), Соболев.