🤯 «Ростов» обыграл «Спартак» дома – 3:2. Литвинов сравнял счет на 90-й, а Али Соу забил с пенальти на 95-й!

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Дмитрий Полоз Али Соу Самюэль Жиго Роман Тугарев Александр Соболев Александр Сильянов Руслан Литвинов онлайны Футбол

«Спартак» на выезде уступил «Ростову» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дмитрий Полоз с пенальти забил гол на 75-й минуте и вывел свою команду вперед – 2:1. Руслан Литвинов сравнял счет на 90-й. Самюэль Жиго сбил Александра Сильянова в своей штрафной на 93-й. Али Соу реализовал пенальти и принес хозяевам победу на 95-й.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин в третий раз за четыре последних матча обыграл «Спартак» при одном поражении.

Ростов – Спартак 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
24 апреля, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Тугарев, 1:1 – 17 Соболев, 2:1 – 75, пенальти Полоз, 2:2 – 90 Литвинов, 3:2 – 90, пенальти Соу.
РостовПесьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Калинин (Терентьев, 66), Байрамян, Глебов, Щетинин (Селява, 67), Тугарев (Мухин, 85), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67).
СпартакМаксименко, Кофрие (Литвинов, 76), Джикия, Жиго, Чернов (Рассказов, 59), Классен (Николсон, 76), Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов, Бакаев (Денисов, 90), Соболев.
Предупреждения:
Щетинин (20), Чернов (45), Соболев (45), Байрамян (65), Мартинс Перейра (90), Голенков (90).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные