🤯 «Ростов» обыграл «Спартак» дома – 3:2. Литвинов сравнял счет на 90-й, а Али Соу забил с пенальти на 95-й!

на выезде уступил (2:3) в 26-м туре РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

с пенальти забил гол на 75-й минуте и вывел свою команду вперед – 2:1. сравнял счет на 90-й. сбил Александра Сильянова в своей штрафной на 93-й. реализовал пенальти и принес хозяевам победу на 95-й.

Главный тренер ростовчан в третий раз за четыре последних матча обыграл «Спартак» при одном поражении.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ