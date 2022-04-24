Муж Куклиной: «Как родителям собирать детей на тренировки/сборы, я хрен знает! Лыжные гонки – очень дорогой вид, а биатлон сравним с полетом в космос»

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки , высказался о ценах на спортивную экипировку.

«К слову о кроссовках. Взял черные Asics за 6990 рублей для бега по грунту (скоро поедем лазать по горам). Кроссы вроде норм, ничего сверхъестественного, ноге достаточно комфортно (в магазине было), цена минимальная.

Другие модели были за 11, 15 и даже 20 тысяч. Для меня это перебор. Естественно, все зависит от курса и поставок/ограничений.

Как родителям собирать детей на тренировки/сборы, я хрен знает?! Кроссы плюс летняя форма плюс роллеры и прочее. А зимой так вообще неподъемно. Лыжные гонки – очень дорогой вид спорта, а биатлон сравним с полетом в космос», – написал Куклин.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?