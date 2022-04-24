Губернатор Самарской области: «Крылья» играли 9 на 12, мы это так не оставим. Такое судейство – против российского футбола»

Губернатор Самарской области дал комментарий по поводу судейства матча «Крыльев Советов».

Клуб в 26-м туре уступил «Химкам»(1:4). Главный судья по ходу игры удалил двух футболистов самарцев.

«Дорогие друзья, болельщики ! Предлагаю не расстраиваться сегодня по поводу результата матча нашей команды.

Наши парни вдевятером играли против двенадцати, а самым результативным участником матча, на мой взгляд, стал судья.

Мы, безусловно, этого так не оставим. Судейские ошибки, которые явно повлияли на ход матча, будут рассмотрены судейской коллегией. «Крылья Советов», наш клуб точно подаст протест, это очевидно совершенно.

Судейство, которое сегодня было в этом матче, против российского футбола, против этой великой игры, которую любят и уважают десятки миллионов людей в нашей стране.

И я надеюсь, что мы сделаем все для того, чтобы такого судейства в нашем футболе не было», – сказал Дмитрий Азаров.