«Крылья» обратятся в ЭСК из-за судейства. Происходившее на поле выше моего понимания». Корниленко о матче с «Химками»

обратятся в ЭСК РФС из-за работы судьи Алексея Матюнина в 26-м туре .

Самарцы вдевятером потерпели поражение от «Химок» со счетом 1:4, рефери удалил хавбека на 44-й минуте и защитника на 61-й.

«Слов нет, одни эмоции. То, что сегодня происходило на поле, выше моего понимания футбола. Естественно, мы будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в этом матче. Такое просто так оставлять нельзя.

Да, я тоже сегодня получил желтую карточку. Потому что невозможно молчать, когда такое на поле происходит.

И я благодарю наших ребят за самоотдачу. Даже оставшись вдевятером, они продолжали играть в футбол, играть в атаку. Могли забить и добиться результата, но допустили ошибки в концовке. Это эмоции, это нормально.

У нас классная команда и сильный коллектив, сильнейший тренерский штаб. И рушить нашу игру таким судейством не надо. Мы с этим мириться не будем. «Крылья» – молодая играющая команда, и мы за честный футбол», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» .

«Судейство держало «Крылья» в напряжении. В правилах абсурд, все тренеры между собой об этом говорят». Осинькин об удалениях в матче с «Химками»