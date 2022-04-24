«Судейство держало «Крылья» в напряжении. В правилах абсурд, все тренеры между собой об этом говорят». Осинькин об удалениях в матче с «Химками»

Главный тренер недоволен работой судьи .

Матч 26-го тура с «Химками» (1:4) самарцы завершали вдевятером из-за удаления хавбека Дениса Якубы на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.

«Первый тайм играли с преимуществом. Такой итоговый результат по первому тайму предсказать было сложно.

Есть много ситуаций, которые могут перевернуть игру с ног на голову, и сегодня это произошло: пенальти, карточки, все на тоненького. В нашу сторону прилетело все, что можно. Наверное, мы должны были быть более организованными. По тому, как изначально складывался матч, мы должны были выигрывать.

Судейство держало нас в напряжении. Не могу быть им доволен.

Сейчас абсурд в правилах: Бейл играет в мяч, а потом попадает в Мирзова случайно. В чем его вина? В каждом туре есть подобное удаление. И это не крик души. Все тренеры об этом между собой говорят», – отметил Осинькин.