Генич о давлении на Черчесова в Венгрии: «На нем где сядешь, там и слезешь. Думаю, он спокойно справится»

уверен, что справится с давлением в Венгрии.

Бывший тренер сборной России сейчас возглавляет . После 27 матчей команда идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

«Меня давно удивляет, что Черчесов с «Ференцварошем» идет на первом месте, когда он принял команду, которая и шла на первом месте.

Что касается Станислава Саламовича, то, мне кажется, что на нем где сядешь, там и слезешь. И любое давление, неважно, какая страна… Думаю, что он бы с этим давлением спокойно справился», – сказал ведущий и комментатор .