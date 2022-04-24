У «Химок» 4 победы и 2 ничьих за 6 последних туров РПЛ. При Юране проиграли лишь «Динамо» и «Локо»

«Химки» добились четвертой победы под руководством Сергея Юрана.
Подмосковный клуб сегодня разгромил «Крылья Советов» (4:1) в 26-м туре РПЛ и продлил серию команды без поражений до 6 игр. На этом отрезке у него четыре победы и две ничьих.
Также следует отметить, что три последние победы «Химок» – над «Рубином» (3:2), ЦСКА (4:2) и «Крыльями Советов» (4:1) – были волевыми.
Всего после назначения Сергея Юрана главным тренером «Химки» провели 8 встреч. Первые две были проиграны.
Примечательно, что до прихода 52-летнего специалиста у клуба было 2 победы за 18 туров чемпионата России.