У «Химок» 4 победы и 2 ничьих за 6 последних туров РПЛ. При Юране проиграли лишь «Динамо» и «Локо»

«Химки» добились четвертой победы под руководством Сергея Юрана.

Подмосковный клуб сегодня разгромил (4:1) в 26-м туре и продлил серию команды без поражений до 6 игр. На этом отрезке у него четыре победы и две ничьих.

Также следует отметить, что три последние победы «Химок» – над «Рубином» (3:2), ЦСКА (4:2) и «Крыльями Советов» (4:1) – были волевыми.

Всего после назначения главным тренером провели 8 встреч. Первые две были проиграны.

Примечательно, что до прихода 52-летнего специалиста у клуба было 2 победы за 18 туров чемпионата России.