Фабьен Бартез: «Доннарумма был полон уверенности после победного Евро, а в «ПСЖ» начал конкурировать с Навасом. Вы посеяли всеобщие сомнения»

высказался о ситуации с вратарями в .

«Доннарумма выиграл Евро, был полон уверенности, он приехал в Париж, и его ставят конкурировать с Навасом. Какое послание вы отправляете своим вратарям?

В какие психологические установки они попадают? Кому вы действительно доверяете в больших матчах? Что полевые игроки говорят друг другу? Вы посеяли всеобщие сомнения.

Именно матчи заставляют вас прогрессировать, а не тренировки. Такие парни, как и , должны играть», – заявил бывший вратарь сборной Франции.