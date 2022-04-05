Фабьен Бартез: «Доннарумма был полон уверенности после победного Евро, а в «ПСЖ» начал конкурировать с Навасом. Вы посеяли всеобщие сомнения»

Фабьен Бартез высказался о ситуации с вратарями в «ПСЖ».
«Доннарумма выиграл Евро, был полон уверенности, он приехал в Париж, и его ставят конкурировать с Навасом. Какое послание вы отправляете своим вратарям?
В какие психологические установки они попадают? Кому вы действительно доверяете в больших матчах? Что полевые игроки говорят друг другу? Вы посеяли всеобщие сомнения.
Именно матчи заставляют вас прогрессировать, а не тренировки. Такие парни, как Джанлуиджи Доннарумма и Кейлор Навас, должны играть», – заявил бывший вратарь сборной Франции.