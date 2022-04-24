Тренер Уэльса о критике Бэйла в Испании: «Я потрясен. Когда его назвали паразитом, у меня закипела кровь»

Тренер сборной Уэльса расстроен, что критикуют в Испании.

«Я потрясен этим. Я хорошо знаю Гарета, и многие не видят его поступков вне поля: недавно он делал пожертвования в Национальную службу здравоохранения и больнице в Кардиффе. И это были значительные суммы. Гарета не хвалят за это, потому что он не кричит о своих делах, а люди не слышат об этом. Он держит это при себе.

Когда его назвали паразитом, у меня закипела кровь. Мне это не нравится. Это не о Гарете Бэйле, капитане сборной нашей страны, который представляет нас. И он никогда не будет паразитом.

Если мы выйдем на чемпионат мира, то он точно будет играть. Чемпионат мира – это мечта Бэйла, ему не хватает только этого турнира в послужном списке. Не знаю, за какой клуб он будет выступать. Возможно, он вернется домой, останется в Испании или примет другой вызов. Я действительно не знаю», – сказал Роб Пейдж в интервью The Athletic.

Бэйл вытащил Уэльс в финал стыков. Режим супергероя в день, когда главное медиа Испании назвало его паразитом