Карло Анчелотти: «Бэйл вошел в историю «Реала» с его голами, матчами и трофеями»

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Карло Анчелотти оценил роль Гарета Бэйла в истории «Реала».

«Гарет в порядке, как мы видели в сборной Уэльса. И он хочет показать это здесь, со своим клубом.

Было бы справедливо, если бы он красиво попрощался с «Сантьяго Бернабеу». Он вошел в историю этого клуба с его голами, матчами и трофеями», – сказал главный тренер «Реала».

32-летний валлиец забил 1 гол в 4 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Летом он покинет клуб на правах свободного агента.

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