Смотрите, как «Бавария» обыграла «Боруссию» Дортмунд и в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии

Смотрите видео всех голов из чемпионского матча «Баварии» с «Боруссией» .

В 31-с туре мюнхенцы дома обыграли принципиальных соперников из Дортмунда со счетом 3:1 и выиграли чемпионат Германии в 10-й раз подряд.

Счет в матче на 15-й минуте открыл вингер хозяев .

удвоил преимущество «Баварии» на 34-й минуте.

Хавбек Эмре Джан вернул «Боруссию» в игру, реализовав пенальти в начале второго тайма.

Но Джамал Мусиала из «Баварии» забил в конце матча и снял вопрос о победителе.