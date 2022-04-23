Смотрите, как «Бавария» обыграла «Боруссию» Дортмунд и в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Роберт Левандовски Эмре Джан Серж Гнабри Джамал Мусиала Футбол

Смотрите видео всех голов из чемпионского матча «Баварии» с «Боруссией» Дортмунд.

В 31-с туре мюнхенцы дома обыграли принципиальных соперников из Дортмунда со счетом 3:1 и выиграли чемпионат Германии в 10-й раз подряд.

Счет в матче на 15-й минуте открыл вингер хозяев Серж Гнабри.

Роберт Левандовски удвоил преимущество «Баварии» на 34-й минуте.

Хавбек Эмре Джан вернул «Боруссию» в игру, реализовав пенальти в начале второго тайма.

Но Джамал Мусиала из «Баварии» забил в конце матча и снял вопрос о победителе.

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