«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд – 3:1, забили Гнабри, Левандовски, Джан и Мусиала

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«Бавария» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Клуб из Мюнхена досрочно стал чемпионом Германии – в 10-й раз подряд и 32-й в истории. 

Бавария – Боруссия Д 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 15 Гнабри, 2:0 – 34 Левандовски, 2:1 – 52, пенальти Джан, 3:1 – 83 Мусиала.
БаварияНойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Гнабри (Мусиала, 63), Киммих (Зюле, 90), Мюллер (Забитцер, 82), Левандовски (Шупо-Мотинг, 90), Коман (Сане, 82).
Боруссия ДХитц, Аканджи, Загаду, Геррейру, Джан, Брандт, Рейньер (Байно-Гиттенс, 67), Беллингем, Вольф (Мукоко, 88), Ройс, Холанд (Пасслак, 87).
Предупреждение:
Джан (40).

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