«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд – 3:1, забили Гнабри, Левандовски, Джан и Мусиала

дома обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Клуб из Мюнхена досрочно стал чемпионом Германии – в 10-й раз подряд и 32-й в истории.

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