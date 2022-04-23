«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд – 3:1, забили Гнабри, Левандовски, Джан и Мусиала

«Бавария» дома обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Клуб из Мюнхена досрочно стал чемпионом Германии – в 10-й раз подряд и 32-й в истории.
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 15 Гнабри, 2:0 – 34 Левандовски, 2:1 – 52, пенальти Джан, 3:1 – 83 Мусиала.
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Бавария –
Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Гнабри (Мусиала, 63), Киммих (Зюле, 90), Мюллер (Забитцер, 82), Левандовски (Шупо-Мотинг, 90), Коман (Сане, 82).
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Боруссия Д –
Хитц, Аканджи, Загаду, Геррейру, Джан, Брандт, Рейньер (Байно-Гиттенс, 67), Беллингем, Вольф (Мукоко, 88), Ройс, Холанд (Пасслак, 87).
- Предупреждение:
- Джан (40).