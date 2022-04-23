Изидор впервые не забил в РПЛ – в 7-м матче. Форвард «Локо» не побил рекорд Языджи

Нападающий «Локомотива» завершил игру с «Нижним Новгородом» без голов.

Французу не удалось продлить серию матчей с голами за новый клуб – он забил во всех шести предшествующих играх в . Таким образом, Изидор не побил рекорд хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи, который также отметился голами в первых шести играх за команду в чемпионате России.

Вдобавок Изидора по голам за в этом сезоне обогнал полузащитник , оформивший дубль в игре с «Нижним Новгородом» (2:1). На счету 25-летнего россиянина 8 голов за 19 игр в чемпионате, у 21-летнего француза – 7 голов за 7 матчей.

Подробно со статистикой Изидора можно ознакомиться здесь.

Рекорд легионерского старта в РПЛ теперь делят Изидор и Языджи: голы 6 матчей подряд!