Изидор впервые не забил в РПЛ – в 7-м матче. Форвард «Локо» не побил рекорд Языджи

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Рифат Жемалетдинов Нижний Новгород Юсуф Языджи Вильзон Изидор Футбол

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор завершил игру с «Нижним Новгородом» без голов.

Французу не удалось продлить серию матчей с голами за новый клуб – он забил во всех шести предшествующих играх в РПЛ. Таким образом, Изидор не побил рекорд хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи, который также отметился голами в первых шести играх за команду в чемпионате России.

Вдобавок Изидора по голам за «Локомотив» в этом сезоне обогнал полузащитник Рифат Жемалетдинов, оформивший дубль в игре с «Нижним Новгородом» (2:1). На счету 25-летнего россиянина 8 голов за 19 игр в чемпионате, у 21-летнего француза – 7 голов за 7 матчей.

Подробно со статистикой Изидора можно ознакомиться здесь.

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