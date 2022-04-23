Изидор впервые не забил в РПЛ – в 7-м матче. Форвард «Локо» не побил рекорд Языджи

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор завершил игру с «Нижним Новгородом» без голов.
Французу не удалось продлить серию матчей с голами за новый клуб – он забил во всех шести предшествующих играх в РПЛ. Таким образом, Изидор не побил рекорд хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи, который также отметился голами в первых шести играх за команду в чемпионате России.
Вдобавок Изидора по голам за «Локомотив» в этом сезоне обогнал полузащитник Рифат Жемалетдинов, оформивший дубль в игре с «Нижним Новгородом» (2:1). На счету 25-летнего россиянина 8 голов за 19 игр в чемпионате, у 21-летнего француза – 7 голов за 7 матчей.
Подробно со статистикой Изидора можно ознакомиться здесь.
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