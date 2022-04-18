Изидор попал в команду недели из французских игроков от L’Équipe. Он сделал дубль с «Сочи»

Успехи Вильзона Изидора в «Локомотиве» были отмечены во Франции.

L’Équipe включила нападающего в символическую команду недели, составленную из французских футболистов.

В матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Изидор оформил дубль.

Среди прочих в команду L’Équipe попали «(Реал»), («Лейпциг») и («Ливерпуль»).

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