Дубль Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» – 2:1

«Локомотив» дома обыграл «Нижний Новгород» (2:1) в 26-м туре РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победу москвичам принес дубль полузащитника Рифата Жемалетдинова, за гостей забил Кирилл Кравцов.
«Локо», набрав 41 очко, сейчас занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород», имея 28 баллов, идет 11-м.
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 37 Жемалетдинов, 2:0 – 53 Жемалетдинов, 2:1 – 77 Кравцов.
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай (Куликов, 46), Рыбус, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 70), Керк (Рыбчинский, 78), Жемалетдинов, Изидор, Петров (Марадишвили, 90).
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Нижний Новгород –
Нигматуллин, Кечкеш, Гоцук, Масоэро, Козлов, Шарипов (Горбунов, 81), Кравцов, Юлдошев (Берковский, 52), Стоцкий, Калинский, Эннин.
- Предупреждения:
- Живоглядов (30), Рыбус (76), Жемалетдинов (81), Баринов (88), Козлов (90).
- Удаление:
- Берковский (72).