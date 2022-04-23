Дубль Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» – 2:1

Теги Локомотив премьер-лига Россия Рифат Жемалетдинов Нижний Новгород Кирилл Кравцов онлайны Футбол

«Локомотив» дома обыграл «Нижний Новгород» (2:1) в 26-м туре РПЛ.  

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победу москвичам принес дубль полузащитника Рифата Жемалетдинова, за гостей забил Кирилл Кравцов.

«Локо», набрав 41 очко, сейчас занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород», имея 28 баллов, идет 11-м.

Локомотив – Нижний Новгород 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 37 Жемалетдинов, 2:0 – 53 Жемалетдинов, 2:1 – 77 Кравцов.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай (Куликов, 46), Рыбус, Баринов, Карпукас (Бека-Бека, 70), Керк (Рыбчинский, 78), Жемалетдинов, Изидор, Петров (Марадишвили, 90).
Нижний НовгородНигматуллин, Кечкеш, Гоцук, Масоэро, Козлов, Шарипов (Горбунов, 81), Кравцов, Юлдошев (Берковский, 52), Стоцкий, Калинский, Эннин.
Предупреждения:
Живоглядов (30), Рыбус (76), Жемалетдинов (81), Баринов (88), Козлов (90).
Удаление:
Берковский (72).

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