Фанаты «Арсенала» почтили память умершего сына Роналду аплодисментами на 7-й минуте

Болельщики «Арсенала» поддержали Криштиану Роналду.
В эти минуты лондонский клуб на домашнем стадионе «Эмирейтс» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм) в матче 34-го тура АПЛ.
На 7-й минуте – португалец играет под 7-м номером – болельщики почтили память умершего новорожденного сына Роналду минутой аплодисментов.
Ранее аналогичную акцию устроили фанаты «Ливерпуля».
Криштиану вышел на сегодняшний матч в стартовом составе «МЮ». 18 апреля он сообщил, что его новорожденный сын умер. Джорджина Родригес должна была родить близнецов, но выжил только один ребенок – девочка.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом».
Футболка Роналду и You’ll never walk alone: «Энфилд» почтил память сына Криштиану