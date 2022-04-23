Фанаты «Арсенала» почтили память умершего сына Роналду аплодисментами на 7-й минуте

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Болельщики «Арсенала» поддержали Криштиану Роналду.

В эти минуты лондонский клуб на домашнем стадионе «Эмирейтс» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм) в матче 34-го тура АПЛ.

На 7-й минуте – португалец играет под 7-м номером – болельщики почтили память умершего новорожденного сына Роналду минутой аплодисментов.

Ранее аналогичную акцию устроили фанаты «Ливерпуля».

Криштиану вышел на сегодняшний матч в стартовом составе «МЮ». 18 апреля он сообщил, что его новорожденный сын умер. Джорджина Родригес должна была родить близнецов, но выжил только один ребенок – девочка.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом».

Футболка Роналду и You’ll never walk alone: «Энфилд» почтил память сына Криштиану

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