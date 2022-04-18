Роналду и Джорджина потеряли новорожденного сына. Девочка жива

сообщил о смерти новорожденного сына.

В октябре нападающий рассказал, что они с ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что это мальчик и девочка. Сегодня Криштиану рассказал о смерти мальчика.

«С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.

Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», – написал португалец в инстаграме.