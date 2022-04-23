Роналду выйдет в старте «МЮ» на матч с «Арсеналом». Магуайр и Рэшфорд – в запасе

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«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч 34-го тура АПЛ против «Арсенала».

С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду, пропустивший перенесенную игру 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4) из-за смерти новорожденного сына. В запасе на матч с «Арсеналом» остался капитан «МЮ» Харри Магуайр.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Виктор Линделеф, Алекс Теллес, Неманя Матич, Бруну Фернандеш, Скотт Мактомини, Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Энтони Эланга.

Запасные: Дин Хендерсон, Эрик Байи, Фил Джонс, Харри Магуайр, Аарон Уан-Биссака, Джесси Лингард, Хуан Мата, Маркус Рэшфорд, Алехандро Гарначо.

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» начнется в 14:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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