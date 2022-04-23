Артета о поддержке Роналду на «Энфилде»: «Повод для гордости. Приятно работать в лиге, где происходит такое»

высказался о , у которого умер новорожденный сын.

«Я не думаю, что должен говорить об этом, ведь сложно осознать всю боль, не испытав такого. То, что эта страна и лига продемонстрировали на «Энфилде», – невероятно. Спорт объединяет на человеческом уровне, этого нам иногда не хватает.

Эта акция – отличный пример и повод для гордости. Приятно работать в лиге, где некоторые клубы и люди способны демонстрировать такое», – сказал тренер .

Напомним, фанаты по ходу матча против (4:0) аплодировали и пели You’ll Never Walk Alone на 7-й минуте. Роналду поблагодарил болельщиков за это.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом». Начало – в 14:30 по московскому времени.

Футболка Роналду и You’ll never walk alone: «Энфилд» почтил память сына Криштиану