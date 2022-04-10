Хави о трансферах: «Мы здесь не для излишеств. С нашей экономической ситуацией нужно соблюдать осторожность»

высказался о переговорах с Гави по контракту и трансферах «Барселоны».

– Страдаете ли вы из-за переговоров с Гави о новом контракте?

– Нет. Я настроен оптимистично. Мы видим, что он хочет остаться, и это зависит от клуба, игрока и его представителя. Не сказал бы, что я страдаю. Он заслуживает того, чтобы остаться. Мы принимаем это в расчет и ценим.

Мы стараемся поставить семью выше индивидуальностей. Мы честны с игроками по поводу того, что они получат. К этому нужно относиться естественно.

– Что вы скажете о трансферах?

– У нас есть та экономическая ситуация, в которой мы оказались. Мы здесь не для излишеств. У нас есть команда, но мы готовим состав и на следующий год. Матеу [Алемани], Йорди [Кройфф] и президент знают, каковы мои приоритеты, но мы должны соблюдать осторожность. Такова наша ситуация сейчас, – сказал тренер «Барселоны».

Контракт Гави с каталонским клубом истекает летом 2023 года, стороны пока не могут договориться о новом соглашении. В этом сезоне испанец провел 38 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 передачи.

Статистику 17-летнего центрального полузащитника можно найти по ссылке.