Хави считает Дембеле ключевым игроком «Барселоны» и рассчитывает на возобновление переговоров. Руководство сомневается

Хави надеется сохранить вингера в «Барселоне».

Как передает As, французский полузащитник рассматривается главным тренером ключевой фигурой в новом проекте команды. рассчитывает на то, что переговоры о продлении контракта с 24-летним футболистом возобновятся.

Руководство клуба испытывает сомнения по поводу Дембеле, но не исключает возможности договориться.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей в , отдав 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.