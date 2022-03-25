Хави считает Дембеле ключевым игроком «Барселоны» и рассчитывает на возобновление переговоров. Руководство сомневается

Хави надеется сохранить вингера Усмана Дембеле в «Барселоне».
Как передает As, французский полузащитник рассматривается главным тренером ключевой фигурой в новом проекте команды. Хави рассчитывает на то, что переговоры о продлении контракта с 24-летним футболистом возобновятся.
Руководство клуба испытывает сомнения по поводу Дембеле, но не исключает возможности договориться.
В текущем сезоне вингер провел 12 матчей в Ла Лиге, отдав 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.