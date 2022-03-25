Хави считает Дембеле ключевым игроком «Барселоны» и рассчитывает на возобновление переговоров. Руководство сомневается

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Хави надеется сохранить вингера Усмана Дембеле в «Барселоне».

Как передает As, французский полузащитник рассматривается главным тренером ключевой фигурой в новом проекте команды. Хави рассчитывает на то, что переговоры о продлении контракта с 24-летним футболистом возобновятся.

Руководство клуба испытывает сомнения по поводу Дембеле, но не исключает возможности договориться.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей в Ла Лиге, отдав 9 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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