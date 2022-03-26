Лапорта о Дембеле: «У нас нет новостей о том, что он хотел бы остаться. Предложение по контракту не действует с 20 декабря»

Президент «Барселоны» высказался о будущем Усмана Дембеле.
– Вы видите варианты продления контракта с Дембеле?
– Дембеле – чудесный, очень хороший парень. Как минимум он не создавал нам проблем с тех пор, когда мы пришли в клуб. Мы видим лучшую версию Дембеле с тех пор, как он оказался в «Барсе», это точно. Хави отлично работает с ним.
Но мы сделали ему предложение по контракту, и оно не действует с 20 декабря прошлого года. Он решил не принимать его. Теперь Хави говорит, что рассчитывает на него, ведь этот игрок делает разницу.
У него был вариант, но предложение уже не действует. И мы уже устанавливаем тот уровень зарплат, на который игроки, которые остаются на следующий сезон, должны согласиться.
Мы должны поддерживать устойчивость и баланс клуба и команды.
– Сделаете ли вы ему новое предложение?
– Сейчас у нас нет новостей о том, что он хотел бы остаться. Я не знаю, общался ли его представитель с кем-то. Мы сконцентрированы на финальном отрезке Ла Лиги, мы хотим выиграть ее.
Могу допустить, что в конце сезона будут переговоры, но в рамках тех зарплатных ограничений, что мы устанавливаем.
– Если они сделают шаг вперед и скажут, что хотели бы провести переговоры, то сделает ли клуб новое предложение в рамках лимита?
– Посмотрим, мне не нравится говорить о гипотетических ситуациях. Если это произойдет, то мы будем общаться.
Сейчас Дембеле отлично ладит с Обамеянгом и Умтити, в команде хорошая атмосфера, и я вижу, что Усман счастлив после матчей. Он прекрасно общается с Обамеянгом, и это здорово, – сказал Жоан Лапорта.