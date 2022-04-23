Хавбек «Локо» Куликов об уходе Гиздоля: «Просто кинул команду. Было негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего?»

Полузащитник рассказал об уходе из клуба.

– Дима Баринов сказал, что узнал о побеге Гиздоля, только когда приехал на тренировку. Как ты об этом узнал? Какие были первые мысли?

– Точно так же узнал. Было какое-то негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего? Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду.

– Журналистам он запомнился как тренер, который провел слабые зимние сборы. Каким он запомнился в «Локомотиве» тебе?

– Я с ним тренировался по сути неделю. Приехал на сбор, но там занимался в основном индивидуально. Так что ничего не могу про него сказать.

– Комппер работает почти два месяца. В чем его сильные качества?

– Он всегда говорит, что на первом месте должна быть дисциплина. Она присутствует у всех тренеров, но у него – это самое главное. И прессинг – его сильное качество.

– Комппер тоже немец, но не уезжает из России. Как считаешь, почему Гиздоль сбежал, а Марвин остался? Не боится давления европейской общественности?

– Слышал, что Немецкая федерация футбола звонит тренерам и говорит возвращаться. Тут дело каждого: послушать или нет. Наверное, Марвин бросил вызов сам себе, – сказал .