«Локомотив»: «Информация, что Комппера беспокоила близость лидеров к российским тренерам, – абсолютная выдумка»

отреагировал на слухи о причинах отстранения и .

Сегодня появилась информация, что обоих специалистов могли убрать из тренерского штаба из-за их близости с ведущими игроками.

«Информация о том, что беспокоила близость лидеров к российским тренерам, – абсолютная выдумка и чья-то фантазия. У перечисленных в публикации футболистов, как и у остальных игроков клуба, хорошие рабочие отношения как с Комппером, так и с Лоськовым и Пашининым, тренерским штабом и сотрудниками клуба, которые продолжают работать в структуре «Локомотива».

Еще одна выдумка – информация о возможных изменениях и перестановках в клубе в новом сезоне.

Комментировать бесконечные заявления бывших руководителей клуба мы не будем, ввиду отрыва этих заявлений от реальности.

Призываем болельщиков и журналистов придерживаться достоверных источников и новостей, которые публикуются на официальных ресурсах «Локомотива», – говорится в заявлении московской команды.