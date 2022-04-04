Агент Комппера: «Он хочет остаться в «Локо» на следующий сезон. Летом у него будет лицензия PRO, надеюсь»

Агент Марвина Комппера прокомментировал будущее главного тренера «Локомотива».

– «Локомотив» обещал скоро назвать имя нового главного тренера. По всей видимости, это будет Дмитрий Лоськов. Какова будет должность Марвина Комппера?

– Сейчас не имею ни малейшего понятия. Конечно, я надеюсь, что он будет главным тренером, но сейчас точно не знаю. Нужно подождать. Сейчас он временный тренер и, как мы видим после этого тура, дела у него идут неплохо, и все довольны его работой. Он, конечно, тоже всем доволен. Но о будущем рано говорить.

– Но готовить команду к следующей игре будет именно он, даже если главным назначат другого?

– Именно так.

– Говорил ли он с «Локомотивом» о следующем сезоне? Намерен ли он остаться?

– Да, его контракт с «Локомотивом» рассчитан на 2,5 года, так что в следующем сезоне он хочет остаться в клубе.

– Когда Марвин получит лицензию PRO?

– Мы активно занимаемся этим вопросом. Очень надеюсь, что этим летом у него уже будет лицензию PRO. Он проходит специальный курс и сейчас мы ожидаем новостей, надеемся закрыть этот вопрос как можно скорее, – сказал Арманд Дурн.