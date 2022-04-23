Фанат «МЮ» попросил выпустить Байи и Варана в старте на «Арсенал», Эрик написал: «Пожалуйста 😂🙏🏿». Рангник отреагировал: «Такого не должно происходить»

раскритиковал за поведение в соцсетях.

28-летний центральный защитник ответил на комментарий одного из фанатов, который написал: «Выпустите в старте Байи и Варана 🙌». Футболист «Манчестер Юнайтед» написал: «Пожалуйста 😂🙏🏿».

Тренеру «МЮ» задали вопрос об этой публикации Байи.

«Меня нет в инстаграме. Послушайте, я не буду говорить об игроках на пресс-конференции, не зная, что случилось. В этом нет смысла. Могу лишь сказать вам: я никогда в жизни не зарегистрируюсь в инстаграме.

Если то, о чем вы мне рассказали, – правда, то такого не должно происходить в футбольном клубе вне зависимости от того, в какой лиге он выступает», – сказал Рангник.

В этом сезоне Байи выходил на поле в 7 матчах за (4 из них – в ). Его полную статистику можно изучить здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом». Начало – в 14:30 по московскому времени.