Фанат «МЮ» попросил выпустить Байи и Варана в старте на «Арсенал», Эрик написал: «Пожалуйста 😂🙏🏿». Рангник отреагировал: «Такого не должно происходить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ральф Рангник Рафаэль Варан соцсети Эрик Байи Футбол

Ральф Рангник раскритиковал Эрика Байи за поведение в соцсетях.

28-летний центральный защитник ответил на комментарий одного из фанатов, который написал: «Выпустите в старте Байи и Варана 🙌». Футболист «Манчестер Юнайтед» написал: «Пожалуйста 😂🙏🏿».

Тренеру «МЮ» задали вопрос об этой публикации Байи.

«Меня нет в инстаграме. Послушайте, я не буду говорить об игроках на пресс-конференции, не зная, что случилось. В этом нет смысла. Могу лишь сказать вам: я никогда в жизни не зарегистрируюсь в инстаграме.

Если то, о чем вы мне рассказали, – правда, то такого не должно происходить в футбольном клубе вне зависимости от того, в какой лиге он выступает», – сказал Рангник. 

В этом сезоне Байи выходил на поле в 7 матчах за «Манчестер Юнайтед» (4 из них – в АПЛ). Его полную статистику можно изучить здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом». Начало – в 14:30 по московскому времени.

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