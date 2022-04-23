Ральф Рангник: «Погба не будет в «МЮ» в следующем сезоне, скорее всего. Все выглядит так, что он не продлит контракт»

подтвердил, что , скорее всего, уйдет из «Ман Юнайтед» летом.

«Он травмирован. Это игрок, выигравший чемпионат мира с Францией. Очень хороший футболист, регулярно выходящий в старте такой сборной, как Франция. Все мы знаем, какой у него потенциал, каким хорошим игроком он может быть.

Как и несколько других футболистов, Погба столкнулся с проблемами, пытаясь показать стабильную и хорошую игру за «Ман Юнайтед». Это вопрос не только этого сезона или последней пары недель. Насколько я помню, такое случалось и в предыдущие годы.

Сложно сказать, в чем причина. Если бы я или другие тренеры знали, то было бы проще изменить это, но я не знаю. Сейчас нет смысла думать об этом, потому что Погба не сыграет с «Арсеналом» и, что очень вероятно, в предстоящих матчах.

Сейчас все выглядит так, что Погба не продлит контракт. Не знаю, возможно, клуб или Эрик тен Хаг не хотят, чтобы контракт был продлен. Я не знаю. Скорее всего, Погба не будет в «МЮ» в следующем сезоне», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Погба выступает за с августа 2016 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1).

Подробную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.