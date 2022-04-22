Ральф Рангник: «Не думаю, что есть смысл рассуждать о попадании «МЮ» в топ-4, особенно после «Ливерпуля». Нужно показать совсем другую игру с «Арсеналом»

поделился ожиданиями от матча против .

– Думаю, они сделали правильные выводы из того, что пережили в начале этого сезона. Они приобрели несколько молодых игроков – например, Эдегора. Также ушли футболисты, которые им не подходили по стилю.

Это атакующая команда с быстрыми нападающими, агрессивная, всегда пытающаяся прессинговать и контрпрессинговать.

Мне нравится наблюдать за ними. Мы должны быть готовы к тому, что они делают, но в то же надеемся получить пространство на их половине поля.

– «Манчестер Юнайтед» обязан побеждать в этом матче?

– Не думаю, что есть смысл рассуждать о том, насколько велика вероятность того, что мы финишируем четвертыми или на каком-то другом месте. Это не имеет смысла после такой игры с «Ливерпулем».

Нужно убедиться, что мы сыграем намного лучше. Необходимо сыграть увереннее и более агрессивно. Нам нужно показать совершенно другую игру, – сказал главный тренер .