Рангник сравнил перестройку «МЮ» с операцией на открытом сердце: «Верю, что не нужно 2-3 года для изменений. Это можно сделать за год»

сравнил перестройку «Манчестер Юнайтед» с операцией на открытом сердце.

«Вам даже не потребуются очки, чтобы увидеть и определить, в чем заключаются наши проблемы. Теперь вопрос: как мы их решим?

Для меня недостаточно сделать какие-то мелкие поправки, сделать косметические изменения.

Если говорить языком медицины, сказал бы, что это операция на открытом сердце. Изменить нужно большие элементы, чем несколько маленьких или незначительных, но это и хорошо.

Если это произойдет и все осознают, что это должно произойти, и если люди захотят работать сообща, тогда это имеет смысл.

Я все еще верю: чтобы изменить эти вещи, не нужно два или три года. Это может произойти в течение одного года.

Другие клубы неподалеку отсюда показали, что это не занимает два, три или четыре года. Это возможно в течение одного, двух или, может быть, трех трансферных окон», – сказал главный тренер .