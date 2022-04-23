Рангник может оставить Магуайра в запасе на матч с «Арсеналом» из-за его плохой формы

может остаться в запасе на матч с .

Тренер Ральф Рангник рассматривает вариант, при котором капитан «Манчестер Юнайтед» останется в запасе на игру 34-го тура . Это связано с плохой формой центрального защитника, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В этом сезоне Магуайр провел 35 матчей за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола. Полную статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом». Начало – в 14:30 по московскому времени.