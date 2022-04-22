Роналду готов сыграть за «МЮ» с «Арсеналом». Погба, вероятно, выбыл до конца сезона

Криштиану Роналду готов сыграть с «Арсеналом».
Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник. Также принять участие в матче смогут Скотт Мактомини и Рафаэль Варан.
В то же время с «канонирами» не сыграет Поль Погба, получивший травму в матче с «Ливерпулем» (0:4). Француз может пропустить остаток сезона.
«Врач сказал, что ему потребуется минимум четыре недели на восстановление. Последний матч [АПЛ] будет в конце мая. Не думаю, что он снова сможет играть [в этом сезоне]», – сказал Рангник.
Роналду пропустил матч АПЛ с «Ливерпулем» (0:4) из-за смерти новорожденного сына, о чем было объявлено 18 апреля. Через 2 дня он вернулся к тренировкам.
«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» завтра, 23 апреля.
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