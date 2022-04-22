Роналду готов сыграть за «МЮ» с «Арсеналом». Погба, вероятно, выбыл до конца сезона

готов сыграть с .

Об этом рассказал главный тренер Ральф Рангник. Также принять участие в матче смогут Скотт Мактомини и Рафаэль Варан.

В то же время с «канонирами» не сыграет , получивший травму в матче с «Ливерпулем» (0:4). Француз может пропустить остаток сезона.

«Врач сказал, что ему потребуется минимум четыре недели на восстановление. Последний матч [АПЛ] будет в конце мая. Не думаю, что он снова сможет играть [в этом сезоне]», – сказал Рангник.

Роналду пропустил матч с «Ливерпулем» (0:4) из-за смерти новорожденного сына, о чем было объявлено 18 апреля. Через 2 дня он вернулся к тренировкам.

«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» завтра, 23 апреля.

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