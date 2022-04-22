Тен Хаг про «МЮ»: «Контроль трансферов – мое условие. Я беру ответственность и отчитываюсь за результаты»

Теги Манчестер Юнайтед Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг назвал условие при согласии возглавить «Манчестер Юнайтед».

Одно из важных требований нидерландца – контроль над трансферами английского клуба.

«Я заранее устанавливаю свои требования о том, как хочу работать.

Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. Я ведь беру ответственность и отчитываюсь за результаты.

Я не хочу управлять в одиночку, я за всеобщее сотрудничество, но контроль трансферов – мое условие», – заявил новый главный тренер «Манчестер Юнайтед», который возглавит команду со следующего сезона.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство

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