Тен Хаг про «МЮ»: «Контроль трансферов – мое условие. Я беру ответственность и отчитываюсь за результаты»

Эрик тен Хаг назвал условие при согласии возглавить «Манчестер Юнайтед».
Одно из важных требований нидерландца – контроль над трансферами английского клуба.
«Я заранее устанавливаю свои требования о том, как хочу работать.
Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. Я ведь беру ответственность и отчитываюсь за результаты.
Я не хочу управлять в одиночку, я за всеобщее сотрудничество, но контроль трансферов – мое условие», – заявил новый главный тренер «Манчестер Юнайтед», который возглавит команду со следующего сезона.
Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство