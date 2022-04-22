Пеп Гвардиола: «Тен Хаг – тренер топ-класса. Доставляет удовольствие наблюдать за его командами»

Пеп Гвардиола оценил назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Нидерландец тренировал в академии «Баварии», когда Гвардиола был главным тренером мюнхенского клуба.
«Посмотрите на его работу в «Аяксе», по которой можно оценить его способности.
Поздравляю Эрика и желаю ему всего наилучшего. Это тренер топ-класса.
Доставляет удовольствие наблюдать за его командами – «Аякс» как пример», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство