Пеп Гвардиола: «Тен Хаг – тренер топ-класса. Доставляет удовольствие наблюдать за его командами»

оценил назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера .

Нидерландец тренировал в академии «Баварии», когда Гвардиола был главным тренером мюнхенского клуба.

«Посмотрите на его работу в «Аяксе», по которой можно оценить его способности.

Поздравляю Эрика и желаю ему всего наилучшего. Это тренер топ-класса.

Доставляет удовольствие наблюдать за его командами – как пример», – сказал главный тренер .

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство