Соболев считает «Спартак» фаворитом Кубка: «Единственный шанс что-то выиграть в сезоне»

Форвард заявил о желании выиграть .

— «Спартак» проиграл оба матча ЦСКА в чемпионате. Кубковый же триллер выиграл. Для тебя такие матчи — особенные?

— Для меня нет. Да, я знаю, что этот матч важен для болельщиков, для клуба. Но для меня нет разницы — играть против «Арсенала» или против ЦСКА. Я выхожу на каждого соперника с одинаковым настроем. Хоть на «Наполи». Выхожу и делаю свое дело.

Хочется ведь не просто ЦСКА обыграть, а выиграть Кубок. И мы сделаем все для этого.

— Вы обсуждаете это в команде?

— Думаю, это и так всем понятно. Единственный наш шанс что-то выиграть в этом сезоне — Кубок страны.

— В кубковом дерби у «Спартака» снова было много моментов, но гол всего один, и тот с пенальти. Что все-таки с завершением?

— Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос. Самое главное — мы в полуфинале Кубка, все остальное неважно.

— В турнире остались помимо вас «Динамо», «Алания» и «Енисей». Кого назвал бы фаворитом турнира?

— Фаворит, конечно же, «Спартак»! – сказал Соболев.

В 1/2 финала красно-белые сыграют дома с «Енисеем».