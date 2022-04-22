Соболев о ВАР: «В Европе он работает раз в 10 быстрее, у нас уходит минут 5. Почему так долго – непонятно»

Форвард высказался о видеоповторах.

— Как в целом можешь оценить судейство в России? В Европе совсем другой уровень?

— Единственное серьезное отличие, которое я могу отметить, — работа ВАР. В Европе он работает раз в десять быстрее, чем у нас. Показательный момент был в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Судьям хватило тридцати секунд для того, чтобы отменить гол.

У нас на это уходит минут пять времени. Ты стоишь, остываешь... Особенно неприятно, когда при этом дождь или снег идет. Не знаю, почему этот процесс в занимает так много времени. Хочется, чтобы все было быстрее.

Взять даже вот момент в матче с «Арсеналом», когда решали по поводу пенальти. Прошло где-то три минуты. Или возьмем недавний матч ЦСКА с «Уралом». В конце матча были спорные эпизоды. Мне хватило двух повторов, чтобы понять, что нужно назначать пенальти в ворота «Урала». Это 15 секунд...

Почему никто не может взять на себя ответственность и сказать в микрофон, что это пенальти? Они сначала по микрофону разговаривают две минуты, потом судья еще идет смотреть. Это очень долго. ВАР — хорошая штука, на самом деле, но почему иногда так долго принимаются решения, мне непонятно, – сказал Соболев.