Провайдер ВАР может прекратить сотрудничество с РФС

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Провайдер технологии ВАР может прекратить сотрудничество с РФС.

По информации «Спорт-Экспресса», существует большая вероятность, что компания Hawk-Eye Innovations Ltd уйдет из России.

В этом случае РФС придется искать нового провайдера, либо же работа ВАР будет приостановлена в российском футболе.

Hawk-Eye Innovations Ltd — британская компания, основанная японской Sony. Она работает с основными европейскими лигами, с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.

В случае ухода провайдера из России будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов видеоповторов, которые помогают видеоассистентам судей в ВАР-центре.

Помимо Hawk-Eye Innovations, сертификацию в ФИФА прошли еще четыре компании: из Бельгии, Гонконга и две из США.

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