Провайдер ВАР может прекратить сотрудничество с РФС

Провайдер технологии ВАР может прекратить сотрудничество с РФС.
По информации «Спорт-Экспресса», существует большая вероятность, что компания Hawk-Eye Innovations Ltd уйдет из России.
В этом случае РФС придется искать нового провайдера, либо же работа ВАР будет приостановлена в российском футболе.
Hawk-Eye Innovations Ltd — британская компания, основанная японской Sony. Она работает с основными европейскими лигами, с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.
В случае ухода провайдера из России будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов видеоповторов, которые помогают видеоассистентам судей в ВАР-центре.
Помимо Hawk-Eye Innovations, сертификацию в ФИФА прошли еще четыре компании: из Бельгии, Гонконга и две из США.