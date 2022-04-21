Провайдер ВАР может прекратить сотрудничество с РФС

Провайдер технологии ВАР может прекратить сотрудничество с .

По информации , существует большая вероятность, что компания Hawk-Eye Innovations Ltd уйдет из России.

В этом случае РФС придется искать нового провайдера, либо же работа ВАР будет приостановлена в российском футболе.

Hawk-Eye Innovations Ltd — британская компания, основанная японской Sony. Она работает с основными европейскими лигами, с и , обслуживая все главные международные соревнования.

В случае ухода провайдера из России будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов видеоповторов, которые помогают видеоассистентам судей в ВАР-центре.

Помимо Hawk-Eye Innovations, сертификацию в ФИФА прошли еще четыре компании: из Бельгии, Гонконга и две из США.