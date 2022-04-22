высказался о том, когда «Спартак» станет чемпионом .

74-летний функционер в свое время занимал пост директора департамента по связям с общественностью красно-белых.

— Когда вновь станет чемпионом?

— Уверен, это случится при моей жизни. Но одно из главных условий — возвращение болельщиков на трибуны. К сожалению, пока активная часть фанатов бойкотирует матчи «Спартака» из-за введения Fan ID.

Надеюсь, в ближайшее время они вернутся на стадион и будут снова неистово поддерживать свою команду, гнать ее вперед. Как было всегда — и в первой лиге, и в год последнего чемпионства, – сказал Трахтенберг.