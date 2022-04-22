У «Барселоны» 1 удар в створ «Сосьедада» и 44,3% владения мячом. Она победила 1:0

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), уступив ему в ряде статистических показателей.
Каталонцы в матче 33-го тура Ла Лиги нанесли лишь один удар в створ ворот соперника – на 11-й минуте головой с метра мяч в сетку отправил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. Всего у «блауграны» 11 ударов.
«Реал Сосьедад» отметился 8 ударами в направлении ворот, 5 из них пришлись в створ.
Также примечательно, что «Барселона» владела мячом лишь 44,3% времени.
У Обамеянга 10 (9+1) очков в 11 матчах Ла Лиги. Он 2-й бомбардир «Барсы», хотя перешел зимой