У «Барселоны» 1 удар в створ «Сосьедада» и 44,3% владения мячом. Она победила 1:0

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), уступив ему в ряде статистических показателей.

Каталонцы в матче 33-го тура Ла Лиги нанесли лишь один удар в створ ворот соперника – на 11-й минуте головой с метра мяч в сетку отправил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. Всего у «блауграны» 11 ударов.

«Реал Сосьедад» отметился 8 ударами в направлении ворот, 5 из них пришлись в створ.

Также примечательно, что «Барселона» владела мячом лишь 44,3% времени.

У Обамеянга 10 (9+1) очков в 11 матчах Ла Лиги. Он 2-й бомбардир «Барсы», хотя перешел зимой

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