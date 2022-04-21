У Обамеянга 10 (9+1) очков в 11 матчах Ла Лиги. Он 2-й бомбардир «Барсы», хотя перешел зимой

вновь забил за «Барселону» в матче .

32-летний нападающий открыл счет на 11-й минуте матча 33-го тура испанского чемпионата против , забив головой после наброса от .

Обамеянг забил 9 голов и отдал один результативный пас в 11 матчах за «Барселону» в Ла Лиге. Он второй бомбардир «Барсы» в чемпионате после , у которого 10 голов в 22 играх Ла Лиги.

Полную статистику габонца, который зимой перешел в каталонский клуб на правах свободного агента, расторгнув контракт с «Арсеналом», можно изучить здесь.