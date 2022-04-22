Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сосьедад» в гостях, «Севилья» обыграла «Леванте»

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«Бетис» проиграл дома «Эльче» (0:1) в 33-м туре Ла Лиги.

В среду «Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» (0:0), «Реал» на выезде справился с «Осасуной» (3:1).

Завершился тур в четверг матчем «Сосьедад»«Барселона» (0:1).

Чемпионат Испании

33-й тур

Эспаньол – Райо Вальекано 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «RCDE Стэдиум»
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Гол:
0:1 – 42 Гвардиола.
ЭспаньолДиего Лопес, Кабрера, Калеро, Педроса, Дардер, Баре (Эмбарба, 46), Эррера (Морланес, 80), Алеиш Видаль (У Лэй, 87), Вильена (Меламед, 65), де Томас, Пуадо (Морон, 79).
Райо ВальеканоДимитриевски, Эрнандес, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 74), Оскар Валентин (Суарес, 90), Трехо (Сисс, 65), Гвардиола (Нтека, 90), Паласон.
Предупреждения:
Трехо (40), Эрнандес (46), Эмбарба (50), Комесанья (57), Фран Гарсия (76), Алеиш Видаль (86), Кабрера (90), Калеро (90).

 

Леванте – Севилья 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Голы:
0:1 – 14 Корона, 1:1 – 22, пенальти Моралес, 1:2 – 27 Корона, 1:3 – 81 Кунде, 2:3 – 87 Сольдадо.
ЛевантеКарденас, Мирамон (Саракки, 77), Постиго (Дуарте, 39), Везу (Кантеро, 76), Робер, Сон, Радоя, Мелеро (Барди, 66), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Сольдадо, 76).
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 55), Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 85), Ракитич, Гомес (Оливер Торрес, 72), Окампос, Жордан (Дилэйни, 55), Корона, Эн-Несири (Рафа Мир, 72).
Предупреждения:
Жордан (4), Навас (22), Пепелу (57), Монтьель (62), Акунья (69), Рафа Мир (90).

 

 

Кадис – Атлетик 2:3 (0:3, 2:0)
Дата проведения
21 апреля, 21.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Рауль Гарсия, 0:2 – 22 Муниаин, 0:3 – 33 Весга, 1:3 – 56 Лукас Перес, 2:3 – 87 Собрино.
КадисЛедесма, Акапо (Хосе Мари, 55), Эрнандес, Виктор Чуст (Фали Хименес, 55), Эспино, Алехо, Алькарас (Алекс Фернандес, 74), Сан-Эметерио (Лукас Перес, 55), Негредо, Лосано (Собрино, 70), Идрисси.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос (Печа, 46), Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Венседор, 68), Весга, Рауль Гарсия (Йерай Альварес, 76), Уильямс (Саррага, 68), Уильямс, Муниаин (Берчиче, 81).
Предупреждения:
Лосано (9), Виктор Чуст (21), Мартинес (50), Кала (61), Весга (63), Вивиан (69), Венседор (90).
Удаление:
Весга (71).

 

Реал Сосьедад – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
21 апреля, 22.30, «Реале Арена»
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Гол:
0:1 – 11 Обамеянг.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норман, Субельдия, Рико, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Мерино, Субименди (Гевара, 90), Серлот, Исак (Порту, 87).
Барселонатер Стеген, Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Лангле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле, Ферран Торрес.
Предупреждения:
Араухо (33), Гави (85), Ле Норман (90).

 

Мальорка – Алавес 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
19 апреля, 20.00, «Сон Моиш»
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Голы:
1:0 – 11 Пратс, 2:0 – 45 Мурики, 2:1 – 73, автогол Раильо.
МальоркаРико, Маффео, Вальент, Раильо, Оливан (Ли Кан Ин, 68), Кубо (Фер Ниньо, 82), Баба (Батталья, 54), Севилья (Санчес, 82), Дани Родригес, Мурики, Пратс (Гонсалес, 68).
АлавесПачеко, Химо Наварро (Гвидетти, 90), Лагуардиа, Лежен, Дуарте (Агиррегабириа, 90), Эскаланте (де ла Фуэнте, 60), Лум (Пина, 73), Мендес (Пельистри, 60), Ману Гарсия, Риоха, Хоселу.
Предупреждения:
Баба (24), Ману Гарсия (35), Эскаланте (45), Мендес (57), Лум (73), Мурики (83), Гвидетти (90), Агиррегабириа (90).

 

Бетис – Эльче 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 82 Моренте.
БетисРуй Силва, Сабали, Песселья, Бартра, Миранда (Морено, 81), Акуоку, Гуардадо (Хоакин, 57), Каналес, Фекир (Вильям Карвалью, 81), Хуанми (Тельо, 73), Виллиан Жозе (Иглесиас, 73).
ЭльчеБадия, Паласиос (Хосан, 46), Роко, Верду (Барраган, 59), Диего Гонсалес, Мохика (Оласа, 71), Кике Перес (Милья, 87), Гути, Гумбау, Фидель (Моренте, 59), Понсе.
Предупреждения:
Паласиос (26), Гуардадо (49), Бадия (79), Морено (84), Кике Перес (84).
Удаление:
Акуоку (90).

 

Вильярреал – Валенсия 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
19 апреля, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
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Голы:
1:0 – 10, пенальти Данджума, 2:0 – 17 Данджума.
ВильярреалРульи, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Манди, Эступиньян, Пино (Чуквуэзе, 46), Капу, Парехо (Иборра, 81), Тригерос, Ло Чельсо (Мойсес Гомес, 71), Данджума (Диа, 71).
ВаленсияСиллессен, Ирансо, Джемерт, Москера, Муса (Сантьяго, 55), Рачич (Куандреди, 77), Солер (Мориба, 55), Тьерри Коррейя (Черышев, 64), Хесус Васкес (Гайя, 55), Элдер Кошта, Маркос Андре.
Предупреждения:
Джемерт (9), Маркос Андре (40), Мориба (66), Тригерос (75), Орье (84).

 

Атлетико – Гранада 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 апреля, 20.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
АтлетикоОблак, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Суарес, 46), Льоренте (Симеоне, 90), Карраско, Коке, де Пауль, Серрано (Врсалько, 46), Гризманн (Матеус Кунья, 70), Корреа (Лоди, 66).
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини, Диас, Дуарте, Эскудеро, Пуэртас (Раба, 85), Милья, Петрович, Кольядо (Монторо, 76), Мачис (Узуни, 62), Суарес (Бакка, 76).
Предупреждения:
Кини (3), Рейнилду (29), Савич (45), Эскудеро (58), Диас (74), де Пауль (78), Пуэртас (83), Врсалько (85), Дуарте (90).

 

Сельта – Хетафе 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
20 апреля, 21.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23 Майораль, 0:2 – 51 Майораль.
СельтаДитуро, Васкес (Солари, 57), Араухо, Айду, Галан, Мендес (Пинеда, 82), Серви (Нолито, 57), Денис Суарес (Гальярдо, 72), Бельтран, Аспас, Санти Мина.
ХетафеСория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Оскар Родригес (Сандро Рамирес, 90), Флорентину (Йокушлу, 90), Унал, Майораль (Аленья, 90).
Предупреждения:
Куэнка (9), Майораль (38), Оскар Родригес (48), Флорентину (56), Оливера (64), Солари (64), Мурильо (73).

 

Осасуна – Реал Мадрид 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
20 апреля, 22.30, «Эль-Садар»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Алаба, 1:1 – 13 Будимир, 1:2 – 45 Асенсио, 1:3 – 90 Васкес.
ОсасунаЭррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Барха, 68), Рубен Гарсия (Санчес, 46), Брашанац (Роберто Торрес, 79), Мартинес (Ойер Санхурхо, 68), Монкайола, Чими Авила (Барберо, 85), Будимир.
Реал МадридКуртуа, Алаба (Карвахаль, 46), Милитао, Начо, Себальос (Кроос, 71), Вальверде, Камавинга (Иско, 74), Васкес, Бензема, Асенсио, Родриго (Винисиус Жуниор, 90).
Предупреждения:
Камавинга (5), Брашанац (44), Милитао (60), Начо (62).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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