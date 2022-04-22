Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сосьедад» в гостях, «Севилья» обыграла «Леванте»

«Бетис» проиграл дома «Эльче» (0:1) в 33-м туре Ла Лиги.

В среду сыграл вничью с «Гранадой» (0:0), на выезде справился с «Осасуной» (3:1).

Завершился тур в четверг матчем – (0:1).

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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