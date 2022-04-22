Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сосьедад» в гостях, «Севилья» обыграла «Леванте»

«Бетис» проиграл дома «Эльче» (0:1) в 33-м туре Ла Лиги.
В среду «Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» (0:0), «Реал» на выезде справился с «Осасуной» (3:1).
Завершился тур в четверг матчем «Сосьедад» – «Барселона» (0:1).
33-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «RCDE Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 42 Гвардиола.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Кабрера, Калеро, Педроса, Дардер, Баре (Эмбарба, 46), Эррера (Морланес, 80), Алеиш Видаль (У Лэй, 87), Вильена (Меламед, 65), де Томас, Пуадо (Морон, 79).
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Эрнандес, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 74), Оскар Валентин (Суарес, 90), Трехо (Сисс, 65), Гвардиола (Нтека, 90), Паласон.
- Предупреждения:
- Трехо (40), Эрнандес (46), Эмбарба (50), Комесанья (57), Фран Гарсия (76), Алеиш Видаль (86), Кабрера (90), Калеро (90).
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 0:1 – 14 Корона, 1:1 – 22, пенальти Моралес, 1:2 – 27 Корона, 1:3 – 81 Кунде, 2:3 – 87 Сольдадо.
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Леванте –
Карденас, Мирамон (Саракки, 77), Постиго (Дуарте, 39), Везу (Кантеро, 76), Робер, Сон, Радоя, Мелеро (Барди, 66), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Сольдадо, 76).
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Севилья –
Буну, Навас (Монтьель, 55), Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 85), Ракитич, Гомес (Оливер Торрес, 72), Окампос, Жордан (Дилэйни, 55), Корона, Эн-Несири (Рафа Мир, 72).
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.00, «Рамон де Карранса»
- Голы:
- 0:1 – 3 Рауль Гарсия, 0:2 – 22 Муниаин, 0:3 – 33 Весга, 1:3 – 56 Лукас Перес, 2:3 – 87 Собрино.
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Кадис –
Ледесма, Акапо (Хосе Мари, 55), Эрнандес, Виктор Чуст (Фали Хименес, 55), Эспино, Алехо, Алькарас (Алекс Фернандес, 74), Сан-Эметерио (Лукас Перес, 55), Негредо, Лосано (Собрино, 70), Идрисси.
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 46), Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Венседор, 68), Весга, Рауль Гарсия (Йерай Альварес, 76), Уильямс (Саррага, 68), Уильямс, Муниаин (Берчиче, 81).
- Предупреждения:
- Лосано (9), Виктор Чуст (21), Мартинес (50), Кала (61), Весга (63), Вивиан (69), Венседор (90).
- Удаление:
- Весга (71).
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.30, «Реале Арена»
- Гол:
- 0:1 – 11 Обамеянг.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норман, Субельдия, Рико, Рафинья (Гуриди, 81), Янузай (Мартин, 87), Мерино, Субименди (Гевара, 90), Серлот, Исак (Порту, 87).
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Барселона –
тер Стеген, Дани Алвес (Дест, 66), Пике (Лангле, 82), Араухо (Эрик Гарсия, 55), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг (де Йонг, 82), Дембеле, Ферран Торрес.
- Дата проведения
- 19 апреля, 20.00, «Сон Моиш»
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Мальорка –
Рико, Маффео, Вальент, Раильо, Оливан (Ли Кан Ин, 68), Кубо (Фер Ниньо, 82), Баба (Батталья, 54), Севилья (Санчес, 82), Дани Родригес, Мурики, Пратс (Гонсалес, 68).
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро (Гвидетти, 90), Лагуардиа, Лежен, Дуарте (Агиррегабириа, 90), Эскаланте (де ла Фуэнте, 60), Лум (Пина, 73), Мендес (Пельистри, 60), Ману Гарсия, Риоха, Хоселу.
- Предупреждения:
- Баба (24), Ману Гарсия (35), Эскаланте (45), Мендес (57), Лум (73), Мурики (83), Гвидетти (90), Агиррегабириа (90).
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Гол:
- 0:1 – 82 Моренте.
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Бетис –
Руй Силва, Сабали, Песселья, Бартра, Миранда (Морено, 81), Акуоку, Гуардадо (Хоакин, 57), Каналес, Фекир (Вильям Карвалью, 81), Хуанми (Тельо, 73), Виллиан Жозе (Иглесиас, 73).
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Эльче –
Бадия, Паласиос (Хосан, 46), Роко, Верду (Барраган, 59), Диего Гонсалес, Мохика (Оласа, 71), Кике Перес (Милья, 87), Гути, Гумбау, Фидель (Моренте, 59), Понсе.
- Предупреждения:
- Паласиос (26), Гуардадо (49), Бадия (79), Морено (84), Кике Перес (84).
- Удаление:
- Акуоку (90).
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Рульи, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Манди, Эступиньян, Пино (Чуквуэзе, 46), Капу, Парехо (Иборра, 81), Тригерос, Ло Чельсо (Мойсес Гомес, 71), Данджума (Диа, 71).
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Валенсия –
Силлессен, Ирансо, Джемерт, Москера, Муса (Сантьяго, 55), Рачич (Куандреди, 77), Солер (Мориба, 55), Тьерри Коррейя (Черышев, 64), Хесус Васкес (Гайя, 55), Элдер Кошта, Маркос Андре.
- Предупреждения:
- Джемерт (9), Маркос Андре (40), Мориба (66), Тригерос (75), Орье (84).
- Дата проведения
- 20 апреля, 20.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Суарес, 46), Льоренте (Симеоне, 90), Карраско, Коке, де Пауль, Серрано (Врсалько, 46), Гризманн (Матеус Кунья, 70), Корреа (Лоди, 66).
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Гранада –
Луиш Машимиану, Кини, Диас, Дуарте, Эскудеро, Пуэртас (Раба, 85), Милья, Петрович, Кольядо (Монторо, 76), Мачис (Узуни, 62), Суарес (Бакка, 76).
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.00, «Балаидос»
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Сельта –
Дитуро, Васкес (Солари, 57), Араухо, Айду, Галан, Мендес (Пинеда, 82), Серви (Нолито, 57), Денис Суарес (Гальярдо, 72), Бельтран, Аспас, Санти Мина.
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Хетафе –
Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Оскар Родригес (Сандро Рамирес, 90), Флорентину (Йокушлу, 90), Унал, Майораль (Аленья, 90).
- Предупреждения:
- Куэнка (9), Майораль (38), Оскар Родригес (48), Флорентину (56), Оливера (64), Солари (64), Мурильо (73).
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.30, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Барха, 68), Рубен Гарсия (Санчес, 46), Брашанац (Роберто Торрес, 79), Мартинес (Ойер Санхурхо, 68), Монкайола, Чими Авила (Барберо, 85), Будимир.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Алаба (Карвахаль, 46), Милитао, Начо, Себальос (Кроос, 71), Вальверде, Камавинга (Иско, 74), Васкес, Бензема, Асенсио, Родриго (Винисиус Жуниор, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.