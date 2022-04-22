«Барселона» может купить хавбека «Валенсии» Солера летом 2022-го или подписать бесплатно в 2023-м

Полузащитник Карлос Солер может покинуть «Валенсию».

Как сообщает Diario Sport, за 25-летним футболистом внимательно следит . Каталонцы готовы попытаться его приобрести в том случае, если команду покинет кто-то из хавбеков.

Основной вариант – покупка Солера этим летом, но также возможно подписание в качестве свободного агента следующим. Однако второй вариант «блауграну» устраивает в меньшей степени, потому что она не хотела бы портить отношения с «Валенсией».

Сам футболист готов дождаться предложения от «Барселоны».

В текущем сезоне Солер провел 27 игр в , забив 11 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.