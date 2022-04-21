«Это гендерная дискриминация. Почему девочки не могут играть в футбол?» Мягкова из «Вероны» о неженских видах спорта

Российская футболистка «Вероны» высказалась о гендерных стереотипах в спорте.

– В России очень много известных женщин – спортсменок: гимнастки, лыжницы, биатлонистки. Они популярны и отношение к этим видам спорта – серьезное. А вот, допустим, к женскому футболу отношение не слишком серьезное. Согласна?

– Да.

– Почему так происходит, на твой взгляд?

– В России не так давно начали развивать женский футбол, недавно запустили программу по развитию в РФС. А в Америке система уже выстроена. Ты идешь в школу, а там куча секций: женский футбол, атлетика, баскетбол, теннис... И дети в США ранних лет учатся и занимаются спортом.

Опять же, система спортивных стипендий – в России такой нет. У нас необходимо выбирать, либо тебе учиться, либо продолжать играть на взрослом уровне. А у них, если ты хороший спортсмен, получаешь стипендию, играешь и параллельно учишься в престижном университете.

– Еще есть такой стереотип, что существуют так называемые неженские виды спорта. А ты как считаешь, есть какие-то виды спорта, которые категорически не для женщин и какие-то виды спорта, которые категорически не для мужчин?

– Я считаю, что это уже гендерная дискриминация! Что значит «не для женщин» или «не для мужчин»? Чем мы отличаемся? Только полом. Почему девочки не могут играть в футбол? В чем проблема?

Но менталитет у нас такой, это есть. Если у тебя спросят, чем ты занимаешься и я у себя в Липецке отвечу, что женским футболом, некоторые люди будут в недоумении. Многих удивляет, что у нас вообще есть такой вид спорта, тогда как в Америке, увидеть на улице маленькую девочку пяти-шести лет, которая идет с мячом с тренировки – это нормально.

– То есть, в Липецке приходилось сталкиваться с этим?

– Бывало, конечно. И не только в Липецке, но и в других городах. В Москве в том числе, – сказала .