Футболистка «Вероны» Мягкова: «В США не списывают, это считается позорным. В России же большинство студентов только это и делает. Там надо пахать – это их менталитет»

Российская футболистка «Вероны» рассказала о разнице в менталитете американцев и россиян.

– Ты уехала учиться в США по футбольной стипендии. Как так получилось?

– Через агентство, которое занимается спортивными стипендиями. Они нашли мне несколько вариантов университетов в США, так я и попала в Мичиганский университет в первый раз.

А предыстория такая. Я училась на медицинском факультете. Тренировки в «Локомотиве» начинались рано утром и пересекались с парами в ВУЗе. В какой-то момент я поняла, что меня отчислят, потому что тренировки я пропускать не могу, у меня ведь контракт, а некоторые преподаватели не хотели идти навстречу и войти в мое положение.

– Давай разъясним, что такое спортивная стипендия в американском университете.

– Спортивная стипендия – это когда тебе оплачивают полностью обучение, питание, проживание и плюс еще дают денег на карманные расходы. В кино там сходить, по магазинам прогуляться. Это именно так у них называется, поскольку это учебные заведения и профессиональные контракты заключать не могут.

– Какие главные различия футбольные в России и США?

– Меня очень поразило количество университетских команд. В моем дивизионе NCАA было около 300 женских команд. В каждой из них 25-30 игроков, умножаем, и получаем огромное количество девочек, которые занимаются футболом. Надо сказать, что женский футбол в США вообще очень популярен.

Еще меня поразило, что очень большой упор идет на физику. У нас каждый день был тренажерный зал, фитнес, даже после предыгровой тренировки в день матча у нас могли быть занятия в зале. В США идет очень сильный упор именно на физическую подготовку.

– А в быту какой оказалась Америка? Насколько реальность совпала с твоими ожиданиями?

– У меня никогда не было каких-то стереотипов об Америке, поэтому в целом ничего такого удивительного не случилось. Все очень приветливы – это очень приятно. Мне понравилось, что профессоры всегда идут на уступки и помогут в учебе. Не в том плане, что тебе позволят не сделать домашнее задание, а в том, что, например, если что-то непонятно или соревнования – репетитор может с тобой позаниматься, чтобы ты потом не провалила тест.

Еще в плане учебы удивило, что у них никто вообще не списывает, это считается очень позорно. В России же большинство студентов только это и делают. То есть там прям надо пахать. Это у них такой менталитет, что нужно пахать во всем.

– Ты училась на факультете коммуникаций (Psychology and Communication Studies). Что это за профессия?

– У меня были коммуникация и психология. В США бакалавриат немного отличается от нашего. Можно брать половину классов, которые тебе интересны, и часть классов, необходимых для твоего диплома. Меня просто перевели из российского медицинского университета в американский, часть предметов зачли, часть мне там пришлось добирать. В принципе, это направление можно назвать связями с общественностью, – рассказала .