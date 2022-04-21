Тен Хаг скажет игрокам «МЮ», что ему не нужны «пассажиры». Тем, кто не готов работать, предложат уйти

Эрик тен Хаг решительно настроен перед началом работы в .

У тренера, который покинет «Аякс» и приступит к работе в английском клубе по завершении нынешнего сезона, есть понимание того, как выстроить успешную команду в «Юнайтед». Во время переговоров он представил руководству клуба долгосрочный план и продемонстрировал готовность к вызову, с которым столкнется на «Олд Траффорд».

По информации Sky Sports, тренер скажет игрокам «МЮ», что ему не нужны «пассажиры» – те, кто не готов работать. Ключевым посылом будет то, что тренер – главная фигура в команде, а в клубе начинается новый этап, в ходе которого нужно будет вернуться к уровню, который соответствует статусу «Манчестер Юнайтед».

Игрокам, которые не готовы к такому вызову, предложат сменить клуб, но, как отмечается, все футболисты в «МЮ» будут начинать с чистого листа.

Тренеру не ставили определенных целей на новый сезон, но он понимает, что должен вернуть клубу былое величие.

За девять лет после ухода Алекса Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» клуб выиграл три трофея – Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство