Макларен будет ассистентом тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец убедил боссов клуба

войдет в тренерский штаб .

Новый главный тренер команды Эрик тен Хаг, который начнет работу по завершении сезона, убедил руководство, чтобы 60-летний англичанин стал одним из его ассистентов.

Вторым помощником тен Хага будет Митчелл ван дер Гаг, с которым он сейчас работает в «Аяксе».

Макларен с 1999 по 2001 год был помощником Алекса Фергюсона в «Юнайтед». Позже он возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти» и другие клубы.

В сезоне-2008/09 «Твенте» под руководством Макларена выиграл чемпионат Нидерландов. В его штабе тогда работал тен Хаг.