Погба, вероятно, уйдет из «МЮ» летом, его задел свист фанатов на матче с «Норвичем». Переход в клуб АПЛ не исключен

, вероятно, покинет летом.

Француза ранило поведение болельщиков во время матча 33-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и (3:2). Полузащитник был заменен на 74-й минуте, и фанаты освистывали его и выкрикивали оскорбления.

Погба не исключает, что останется в АПЛ, сообщает Sky Sports.

Из-за травмы хавбек был заменен на 10-й минуте перенесенного матча 30-го тура против «Ливерпуля» (0:4). Медицинский штаб оценит степень серьезности повреждения, однако не исключено, что эта игра стала последней для Погба в составе «Юнайтед». Клубу осталось провести 6 матчей до конца сезона.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура АПЛ против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1).

Подробную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.