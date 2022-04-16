Рангник про освистывание Погба: «Понимаю, фанаты расстроены, но ответственность коллективная»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Ральф Рангник Поль Погба Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об освистывании Поля Погба.

Хавбек столкнулся с негативной реакцией болельщиков во время домашнего матча 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2).

«Честно говоря, я ничего не слышал, но администрация мне сообщила, что были кое-какие инциденты.

Мне совершенно понятно то, что болельщики расстроены, как и все мы, но я не думаю, что мишенью для критики должны становиться отдельные футболисты.

У нас коллективная ответственность, отвечают все из нас, вот почему я не считаю правильным выделять каких-то игроков», – заявил Рангник.

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