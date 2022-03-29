«Ювентус» хотел бы вернуть Погба, но не готов платить ему более 10 млн евро в год

«Ювентус» заинтересован в возвращении .

Срок контракта полузащитника с подходит к концу, летом игрок может стать свободным агентом.

По данным Calciomercato.com, в хорошо знают, что француз может дать полузащите команды. Однако клуб не готов платить Погба более 10 млн евро в год.

Отмечается, что со стороны футболиста были сигналы о желании вернуться в «Ювентус».

Хавбек выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год. В этом сезоне он провел 23 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 1 гол.

Полную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по ссылке.