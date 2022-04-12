«Ничего не изменится, пока мы не оторвем змее голову. Все гниет с нее». Фанаты «МЮ» будут протестовать против Глейзеров на игре с «Норвичем»

Фанаты проведут акцию протеста перед игрой с .

Группа болельщиков планирует протестовать против семьи Глейзеров, владеющей клубом.

Фанаты собираются устроить шествие и планируют прийти на спустя 17 минут после начала матча – болельщики пропустят по минуте на каждый год Глейзеров в «МЮ».

«Ничего не изменится, пока мы не оторвем змее голову. Все гниет с нее. В клубе бардак, поэтому мы должны действовать и снова повышать свою осведомленность.

Это не еще один «Ливерпуль» – мы считаем тот случай разовым. Это начало постоянных, безжалостных, законных и мирных протестов против наших владельцев и их действий. Мы знаем, какие вызовы стоят перед нами, и мы не будем колебаться и отступать от этих целей.

Приносите атрибутику, баннеры, флаги и фаеры. Вы нам нужны, а мы нужны друг другу. Нужно отложить в сторону все разногласия. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них бороться», – сказано в заявлении фанатов.

В прошлом году болельщики тоже организовывали акцию, чтобы надавить на коммерческих партнеров «Ман Юнайтед». В результате клуб потерял сделку с Hut Group на 200 млн фунтов.

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